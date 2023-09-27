Хабаровский СКА по пенальти прошёл «Сокол»

Подошёл к концу кубковый матч между хабаровским СКА и «Соколом», одним из лидеров Мелбет-Первой лиги. Данила Ежков стал автором первого гола в противостоянии, поразив ворота дальневосточников на 25-й минуте. До перерыва соперник отыгрался после удара Яо Жана Шарля. После перерыва голов не было, но их было в избытке в серии пенальти, где «СКА-Хабаровск» был мастеровитее.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
1:1
(пен. 4:2)
|Сокол
|25'Ежков Данила (0:1)
|(1:1) Яо Жан Шарль44'
Сугробов Владимир•Стародуб Дмитрий•Сосранов Рустам•Рукас Томас•Шипунов Тимофей74' (Кравцов Захар (74') •Быков Артём Геннадьевич•Подберёзкин Вячеслав60' (Никифоров Владислав (60') •Петров Илья•Гонгапшев Альбек•Кутовой Максим46' (Чавара Марко (46') •Яо Жан Шарль 40'57' (Корнюшин Даниил (57')
27 сентября. Стадион "Stadion imeni V.I. Lenina (Khabarovsk)".
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