Хабаровский СКА по пенальти прошёл «Сокол»

Подошёл к концу кубковый матч между хабаровским СКА и «Соколом», одним из лидеров Мелбет-Первой лиги. Данила Ежков стал автором первого гола в противостоянии, поразив ворота дальневосточников на 25-й минуте. До перерыва соперник отыгрался после удара Яо Жана Шарля. После перерыва голов не было, но их было в избытке в серии пенальти, где «СКА-Хабаровск» был мастеровитее.