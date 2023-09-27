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Хабаровский СКА по пенальти прошёл «Сокол»

27 Сентября 2023 • 14:49 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Сокол
окончен после пенальти

Подошёл к концу кубковый матч между хабаровским СКА и «Соколом», одним из лидеров Мелбет-Первой лиги. Данила Ежков стал автором первого гола в противостоянии, поразив ворота дальневосточников на 25-й минуте. До перерыва соперник отыгрался после удара Яо Жана Шарля. После перерыва голов не было, но их было в избытке в серии пенальти, где «СКА-Хабаровск» был мастеровитее.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск

1:1

(пен. 4:2)

Сокол
   
  25'Ежков Данила (0:1)
(1:1) Яо Жан Шарль44'  
Сугробов ВладимирСтародуб ДмитрийСосранов РустамРукас ТомасШипунов Тимофей 74' (Кравцов Захар ( 74') Быков Артём ГеннадьевичПодберёзкин Вячеслав 60' (Никифоров Владислав ( 60') Петров ИльяГонгапшев АльбекКутовой Максим 46' (Чавара Марко ( 46') Яо Жан Шарль  40' 57' (Корнюшин Даниил ( 57')
Запасные: Покидышев НиколайРащупкин ДмитрийСулайманов НуртилекЦапурин Владимир
Фёдоров Артём IIIОзманов Давид 46' (Караев Максим ( 46'  71') Маньков НикитаГудков ЯнЕвдокимов Андрей  63'Козловский НикитаМальцев МихаилКазанцев ДанилЮгалдин ДмитрийТурсунов Игорь 66' (Морозов Владислав ( 66') Ежков Данила
Запасные: Крайков ТимурПогосян Альберт
27 сентября. Стадион "Stadion imeni V.I. Lenina (Khabarovsk)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол СКА-Хабаровск
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