Голубев: «Уфа» ставит задачу выйти в РПЛ»

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев высказался о победе над «Торпедо» (1:1, 8:7 — пен) в матче 1/32 финала Кубка России.

По словам Голубева, уфимцы смогли одержать победу за счёт характера, заявив о своих амбициях. Футболист отметил, что в обозримом будущем башкирский клуб намерен выйти в РПЛ.

«Думаю, было видно, что мы хотели выиграть больше, были злее. Пусть у «Торпедо» игроки и трансферный ценник подороже, но это ничего не значит. И мы доказали, что «Уфа» готова обыгрывать команды Первой лиги, а также ставит задачу выйти в РПЛ в будущем», — приводит слова Голубева «Матч ТВ».

Отметим, что после 11 матчей в текущем розыгрыше Второй лиги «Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице своей группы, набрав 15 очков.