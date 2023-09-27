Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов почти полностью восстановился от травмы. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

«Возможно, футболист примет участие уже в сегодняшней игре», - сообщил нашему изданию источник.

Напомним, сегодня ярославцы встретятся в матче Кубка России с брянским «Динамо». Встреча пройдёт в Брянске и начнётся в 18:00 по московскому времени.

В Мелбет-Первой лиге «Шинник» набрал 19 баллов после 11 туров и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.