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Емельянов почти восстановился от травмы эксклюзив

27 Сентября 2023 • 13:46 Комментировать

Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов почти полностью восстановился от травмы. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

«Возможно, футболист примет участие уже в сегодняшней игре», - сообщил нашему изданию источник.

Напомним, сегодня ярославцы встретятся в матче Кубка России с брянским «Динамо». Встреча пройдёт в Брянске и начнётся в 18:00 по московскому времени.

В Мелбет-Первой лиге «Шинник» набрал 19 баллов после 11 туров и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Роман Емельянов
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