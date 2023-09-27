​«Пари НН» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» - в списке 5 моментов

На прошлой неделе «Пари НН» проводил кубковый матч против «Спартака» и проиграл 0:3. После игры нижегородцы обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять решений рефери. Об этом рассказали в службе коммуникаций РФС.

В «Пари НН» попросили рассмотреть три неназначенных в их пользу пенальти (17-я, 31-я, 59-я минуты), засчитанный гол соперника на 90+1-й минуте и отменённый гол команды на 48-й минуте.

После четырёх туров группового этапа Кубка России «Пари НН» занимает последнее место в своём квартете с двумя очками. Ближайший кубковый матч команда Сергея Юрана проведёт 4 октября – против «Краснодара».