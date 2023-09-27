Защитник «Химок» Скворцов поделился ожиданиями от матча против 2DROTS

Защитник подмосковных «Химок» Лев Скворцов высказался о предстоящем матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России против медийной команды 2DROTS.

Игрок отметил, что для соперника это будет матч жизни, а его команде нужно просто выйти на поле и показать свой футбол, ведь в турнире хочется пройти, как можно дальше.

«Не боимся ли проиграть? Это футбол, здесь все возможно, но думаю, что все будет хорошо. Мы должны показать свою игру и выполнить задачу, которую поставит перед нами тренер», - приводит слова Скворцова «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоится завтра, 28 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.