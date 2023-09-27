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Тарханов: «Если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги»

27 Сентября 2023 • 11:27 Комментировать
2DROTS
...
Химки
28.09 16:30

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка России, в котором «Химки» встретятся с медийной командой 2DROTS.

По мнению Тарханова, если «Химки» проиграют, то опозорят всю Первую лигу, где они выступают.

«Не хотел бы, чтобы сказка 2DROTS продолжилась в Кубке России, потому что будут говорить, что у нас низкий уровень», — цитирует Тарханова ODDS.ru.

Матч 2DROTS — «Химки» состоится завтра, 28 сентября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что после 11 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тарханов 2DROTS
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