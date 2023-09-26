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«СКА-Хабаровск» готовится к важному кубковому матчу

26 Сентября 2023 • 18:12 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Сокол
Через 17 ч. 32 мин.

В стане хабаровского «СКА-Хабаровск» готовятся к матчу с саратовским «Соколом», он пройдет в рамках Фонбет Кубка России. Это будет стартовый матч для клуба в новом сезоне второго по престижу турнира в российском футболе.

Ранее команды встречались между собой в рамках Кубка России лишь один раз - в сентябре 2002 года, то есть более двадцати лет назад. Тогда саратовцы отпраздновали победу благодаря единственному мячу Владислава Дуюна. В целом же команды сыграли между собой 14 раз.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Сокол СКА-Хабаровск
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СКА-ХАБАРОВСК СОКОЛ
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