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Кубок России

Филимонов: «Уровень отечественного футбола очень резко упал»

26 Сентября 2023 • 14:10 Комментировать (1)

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об участии медийных клубов в Кубке России.

«В моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. Уровень отечественного футбола очень резко упал», - передает слова Филимонова RT.

Команда из Медиалиги 2DROTS преодолела уже три стадии Пути регионов в Кубке России. На стадии 1/32 финала медийный коллектив померяется силами с подмосковными «Химками», которые в прошлом сезоне выступали в Российской премьер-лиге, а сейчас играют в Мелбет-Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Филимонов 2DROTS
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Сентября 2023 в 14:42
ай и ничё он не упав.. па телику такова не говарили.. хе..
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