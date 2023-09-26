Филимонов: «Уровень отечественного футбола очень резко упал»

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об участии медийных клубов в Кубке России.

«В моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. Уровень отечественного футбола очень резко упал», - передает слова Филимонова RT.

Команда из Медиалиги 2DROTS преодолела уже три стадии Пути регионов в Кубке России. На стадии 1/32 финала медийный коллектив померяется силами с подмосковными «Химками», которые в прошлом сезоне выступали в Российской премьер-лиге, а сейчас играют в Мелбет-Первой лиге.