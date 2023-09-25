Масалитин: Желаю Кузнецову пошуметь в Кубке России

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что желает своему бывшему одноклубнику Дмитрию Кузнецову, который сейчас возглавляет медийуню команду 2DROTS, победы в матче Пути регионов Кубка России над подмосковными «Химками».

«Пусть больше таких, как 2DROTS, команд будет, пусть они посильнее пошумят, и, может, у наших футбольных руководителей откроются глаза», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, что поединок Кубка России состоится в ближайший четверг, 28 сентября. Начало - в 16:30 по московскому времени.

Ранее медийный клуб оставил за бортом турнира «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».