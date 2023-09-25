​Известна дата суперфинала Кубка России

Суперфинал Кубка России в сезоне 2023/2024 пройдёт 2 июня. Об этом информирует Российский футбольный союз.

Первый матч финала верхней части турнирной сетки, то есть пути РПЛ, пройдёт между 30 апреля по 2 мая, а ответный – между 14 и 16 мая.

Финальная игра нижней части турнирной сетки, то есть пути регионов, состоится между 14 и 16 мая.

Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Добавим, что Кубок России в формате с групповым этапом для клубов РПЛ и двумя сетками разыгрывается второй сезон.