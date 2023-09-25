​На этой неделе из шестнадцати матчей Кубка России по «Матч ТВ» покажут четыре

Начиная со вторника, 26 сентября 2023 года, в течение трёх дней пройдёт Кубок России по футболу. Стадия 1/32 финала. По общедоступному каналу «Матч ТВ» покажут четыре игры.

Во вторник, 26 сентября, матч «Уфа» - «Торпедо» (Москва), начало в 16:30 по московскому времени.

В среду, 27 сентября, в 16:30 мск состоится поединок «СКА-Ростов» - «Нефтехимик», а также встреча между «Ротором» и «Аланией», назначенная на 19:00 по московскому времени.

В четверг, 28 сентября, последний матч 1/32 финала, в котором сойдутся 2DROTS и «Химки», старт в 16:30 мск.

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