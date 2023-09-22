Кристофер Мартинс — о танце с Промесом: Мы не репетировали, но получилось весело

Люксембургский футболист «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, готовил ли он заранее танец для празднования гола.

Напомним, полузащитник отметился забитым мячом в минувшем кубком матче с «Пари НН» (3:0), а после гола станцевал на пару с Квинси Промесом.

«Репетировали ли с Квинси празднование? Нет, все получилось случайно. Я отличился, и Квинси сказал: «Танцуй!» Получилось весело. Мы насладились моментом. Подобные вещи дополнительно сплачивают», — сказал 26-летний хавбек пресс-службе «красно-белых».

Следующий матч «Спартака» будет сыгран завтра, 23 сентября. Начало встречи — в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.