Живая легенда московского «Динамо» Игорь Колыванов, пожалуй, в лишних представлениях не нуждается. Он был одним из первых российских футболистов, в 90-е годы переехавших в сильнейшую на тот момент лигу мира – итальянскую Серию А. Сейчас Игорь Владимирович тренирует ивановский «Текстильщик» и много размышляет о развитии отечественного футбола. Он любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал об уровне футбола во Второй лиге, современных российских форвардах и переходе из «Спартака» в «Динамо».

- Игорь Владимирович, здравствуйте! Начну со своего традиционного вопроса. Почему соглашаетесь общаться с прессой?

- Приветствую! Я испытываю огромное уважение к вашей профессии. Никогда не отказываю людям, которые хотят взять у меня интервью. Всегда приятно побеседовать с человеком, который имеет представление о футболе и неравнодушно относится к проблемам «Текстильщика» и отечественного спорта в целом.

- Сейчас команда борется за выход в золотую зону Второй лиги. На сегодняшний день вы довольны результатами?

- По сравнению с прошлым сезоном наш состав почти полностью изменился, осталось только несколько человек. Вся атакующая линия ушла, так что пришлось набирать новых игроков. Ребята прогрессируют и уже успели вложить многое в изменение игры команды. Команда бьётся, учится и растёт, показывая красивый футбол. Это нравится болельщикам. Мы стараемся прессинговать на чужой половине поля и создавать давление, чтобы сопернику было неуютно. Команда только строится, мы очень хотим побеждать. Золотая зона не сильно отличается по уровню от серебряной. Чемпионат непростой, очень много длительных поездок. Надо к этому привыкнуть, потому что ехать 14 часов в одну сторону, а на следующий день играть - это непросто. Стараемся ездить до Москвы, ночевать там, а потом добираться до городов, в которых уже непосредственно играем. Лига интересная, для побед здесь нужно проявлять мужской характер. Молодёжь растёт, ветераны тоже стараются. Дух Второй лиги я уже ощутил.

- Про молодых. Есть те, кто потенциально может усилить клубы РПЛ?

- У нас хорошие молодые игроки. Ермолин, Лямзин, Симдянкин, Хусаинов ещё ребята. Если будут работать, то через три-четыре года дорастут до уровня РПЛ. Хотелось бы, конечно, чтобы они сначала вместе с нами вышли в Первую лигу, а потом уже постараемся выводить их на другой уровень.

- Когда вы только пришли в клуб, то сказали, что хотите развивать детский футбол в регионе. Что-то изменилось с того времени?

- Стадион у клуба достаточно неплохой. Конечно, хочется, чтобы у клуба была своя база, тренажёрный зал, восстановительный центр, бассейн, баня и остальное. Всё делается постепенно, так что надеемся, что руководство в ближайшие годы уделит внимание инфраструктурным проблемам. Чтобы футболисты развивались, они должны жить в соответствующих условиях.

- Как здесь ходят на стадион?

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- Бывает такое, что трибуны полностью заполнены, а бывает, что наполовину. Тысячи полторы-две всегда собирается. Команду в городе любят, поддерживают. Чтобы зрителей было ещё больше, надо сделать так, чтобы команда играла красиво. Я против того, чтобы команда играла от обороны. Футболистов тяжело научить играть в атаку, у всех должен быть сформирован менталитет победителей. Объяснить футболисту, как обороняться проще простого, а вот научить его атаковать, ярко играть, создавать моменты и обводить - это куда сложнее. Чтобы попасть в РПЛ, надо уметь удивлять. Я люблю, когда футболисты меня удивляют и играют раскрепощёно, берут игру на себя. Для своих игроков стараюсь быть вторым отцом.

- Раз уж заговорили про посещаемость. Что думаете про Fan ID?

- В первую очередь речь идёт о безопасности, но многие не хотят оформлять карту болельщика. Наверное, её не так сложно сделать. На футбол у нас ходят в основном взрослые мужчины и молодёжь, которая часто не столько смотрит на сам футбол, сколько фотографируются. Думаю, через два-три года все привыкнут к Fan ID, сделают себе эту карточку и всё.

- Вы понимаете, почему болельщики бойкотируют игры?

- Их тоже можно понять. Раньше всё было просто - купил билет и пошёл на футбол. Сейчас активный болельщик не может просто пригласить своего друга на игру из-за трудностей в организационном процессе. Думаю, мы должны прийти к общему знаменателю.

- С вами хочется поговорить о российских форвардах. Чем современные нападающие стилистически отличаются от вас и игроков вашего поколения?

- Не сказал бы, что мы сильно отличаемся друг от друга. В каждом поколении есть прекрасные нападающие. Наверное, поменялись скорости, футбол стал более контактным видом спорта. Сейчас судьи тоже немного изменили свою манеру. Мы выросли на улице, мы другие. Мы играли интереснее и не боялись брать на себя ответственность. Сегодня нет таких ярких личностей, которые стараются брать игру на себя. В «Динамо» есть тот же Тюкавин, но он пока не превратился в звезду, которую хотят видеть болельщики. Впрочем, всё ещё впереди. В футболе всегда надо удивлять, играть завораживающе. Надо уметь работать с мячом, я прививаю этот навык своим футболистам. Если ты не умеешь работать с мячом, то это огромная проблема. С детства надо учить спортсменов работать с мячом. В Европе маленьких детей первым делом учат с ним работать. У нас же изначально детей больше готовят физически, а это большая проблема. Физически ты всегда успеешь набрать, а вот технические основы закладываются в самом раннем детстве.

- Нет такого, что молодые российские футболисты стараются больше играть через пас?

- Не скажу, что они прямо стараются поскорее избавиться от мяча. Ошибки бывают системными, а бывают индивидуальными. Вот сейчас молодые игроки очень боятся допускать индивидуальные ошибки, так что пытаются играть проще. Я как раз учу игроков играть острее. Пусть ты два раза ошибёшься, но на третий отдашь острую передачу, а команда забьёт.

- Вы уже упомянули Тюкавина. Что можете сказать о нём как о форварде?

- Он яркий футболист, который неплохо бьёт с двух ног. В чём-то похож на Герда Мюллера. Тюкавин умеет забивать, от него всегда что-то ждёшь. Я понимаю, что он может вырасти в большого мастера, который будет забивать и помогать московскому «Динамо».

- Александр Соболев. Что можете сказать про него?

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- Он габаритный футболист, а такие игроки должны постоянно играть, чтобы быть в хорошем физическом состоянии. Игроку его типа всегда надо быть в тонусе. Он умеет сбрасывать мячи, ставить корпус. Александр полезен при игре в навесы, он чистый центральный нападающий. От него не надо ждать обводок и скоростной игры, но игроки его типа мне тоже симпатизируют.

- А Артём Дзюба?

- В системе игры с быстрыми крайними полузащитниками он силён. Дзюба - матёрый и мастеровитый игрок, который много что повидал. Артём тактически играет правильно, в нужный момент может подставить ногу и забить.

- Иван Сергеев из «Зенита», с которым вы вместе работали.

- Я забрал его в «Торпедо», когда он был тяжело травмирован, но потом Ваня стал лучшим бомбардиром команды. Он высококлассный форвард с хорошей реализацией, всегда находит свои моменты.

- Кто из форвардов РПЛ вам нравится больше всех?

- У нас есть неплохие форварды, мы ещё не упомянули Комличенко. Лично мне больше нравится Тюкавин. Костя много работает на команду, у него масса функций в арсенале.

- Многие думают, что большие контракты, которые получают в том числе вышеперечисленные игроки, негативно сказываются на их отношении к профессии. Согласны с такой точкой зрения?

- Футбол - это игра для болельщиков, спорт номер один в мире. Это травмоопасный вид спорта, а карьеру можно завершить достаточно рано. Так что свой короткий футбольный век многие стараются провести максимально насыщенно. Я за то, чтобы все зарабатывали хорошо. Когда карьера закончится, надо иметь определённый финансовый багаж. Сложно в 35 лет переходить в совсем другую жизнь.

- У вас в клубе есть проблемы с дисциплиной?

- У нас с этим проблем нет. Мои футболисты понимают, что они быстро могут отсюда уехать, если будут действовать неправильно. Я сразу сказал своим футболистам, что либо мы будем работать, либо сразу расстанемся. Если хочешь гулять, то ради Бога - руки пожали и разошлись.

- Дмитрий Хомуха в разговоре со мной сказал, что он не мог позволить себе разгульный образ жизни, так как старшие товарищи отрицательно реагировали на такие проявления. Как было у вас?

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- Мы вообще на сборах всю жизнь сидели. Я играл за юношескую сборную, за молодёжную, за олимпийскую, за национальную, а в 19 лет стал играть за клуб. Мы в январе приезжали на сборы, до конца марта работали там, потом играли весеннюю часть чемпионата, после чего сразу ехали на уже летние сборы. Помню, однажды утром я приехал с турнира из США, а уже вечером летел в Казахстан на другой турнир. У нас не было столько клубов, было несколько ресторанов. Была гостиница «Россия», ресторан «Прага» и ещё пару заведений. Мы даже не думали о подобном.

- Кстати, ваша дочь рассказывала, что в молодости вы водили супругу на свидание в пельменную.

- Раньше только пельменные и были. Забежал, пельмешек съел и вперёд на тренировку. Продукты были более качественные, но выбор был меньше.

- Но на свидание в пельменную ходили?

- Может, один раз зашли, когда на тренировку торопился.

- Она нормально отреагировала?

- Вообще отлично! Это сейчас в рестораны приглашают, раньше всё было проще.

- Вы с супругой встречаетесь с раннего возраста, до сих пор вместе. В чём секрет?

- Она терпит меня, а я её (смеётся). Шучу, конечно. Прожить 35 лет вместе - это дорого стоит. Она просто умная у меня, не то что я (смеётся).

- Вашей внучке уже 11 лет.

- Преданная болельщица «Текстильщика»! Она не пропускает ни одного матча, каждый раз сюда приезжает. Она в 11 лет разбирается в футболе, знает все команды из европейских лиг. Не мог подумать, что моя внучка так заболеет футболом. Всё читает, обсуждает со мной.

- Но сама не занимается?

- Может, она станет хорошим тренером. Мне нравится смотреть женский футбол, но у неё нет тех качеств, которые нужны профессиональным спортсменам. Мне сложно видеть, как женщины на поле получают травмы, а потом лежат и плачут. Ужас какой-то! Иногда надо вовремя убрать ногу, чтобы не получить повреждение, но порой они не успевают это сделать.

- Возможно, это связано с тем, что пока мало хороших женских школ, в которые дамы могут с детства обучаться спорту. А как обстояли дела с тренировками в вашем детстве?

- Я начинал заниматься в школе Советского района. Даже искусственных полей у нас не было, играли на гаревом, на резинке. Для нас было главным, чтобы были мяч, поле и бутсы, а остальное нас мало интересовало. По сравнению с сегодняшними условиями небо и земля.

- Пока вы тренировались в футбольных школах, ваш отец играл на домре. Как у вас сложились отношения с музыкой?

- Я слушаю всё подряд. В основном самую обычную попсу, рок не люблю. Джаз средне нравится. Шансончик могу послушать в лёгкую.

- Мы вас знаем как живую легенду московского «Динамо», но начинали вы в школе «Спартака». Почему решили уйти из стана «красно-белых»?

- Поучилось так, что московское «Динамо» очень сильно захотело меня, Лосева, Кобелева, Кирьякова и ещё много кого. В какой-то момент приехали две чёрные «Волги» и в приказном порядке нас отправили в «Динамо». Раньше так всё функционировало.

- Вы стали одним из первых игроков, которые покинули Россию и отправились в топ-чемпионат. Что творилось у вас в голове, когда в клуб пришло предложение от «Фоджи»?

- Мной интересовались несколько клубов. Италия была сильнейшей лигой мира: огромная конкуренция и звёзды мирового масштаба. Изначально с языком было сложно, но через пару месяцев я уже стал говорить. Мне итальянский даётся лучше, чем английский. Нас поражало отношение болельщиков к футболу, на стадион ходили целыми семьями. В Италии здорово к нам относились, боготворили нас.

- Сейчас вы говорите на итальянском?

- Конечно, я постоянно на нём разговариваю. Мне часто звонят журналисты из Италии, спрашивают меня. Там не забывают о нас.

- Что вас удивило с точки зрения быта?

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- Мы не сидели всё время на сборах, всё было иначе. Там была свобода действий. Мы с женой только тогда по-настоящему познакомились.

- Кто из клубов тогда за вами охотился?

- Фергюсон общался через переводчика, были предложения из Германии, Франции и Испании.

- Названия команд помните?

- «Севилья», «Валенсия» из Испании были. Ещё поступали предложения из Германии, но мне Бундеслига не нравилась.

- После завершения карьеры игрока вы стали тренером и выиграли молодёжный чемпионат Европы. Общаетесь с теми игроками?

- Постоянно не общаемся, но раз в полгода можем созвониться и поговорить.

- Наш традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В ожидании лучших времён.

- Тройка лучших иностранных нападающих за всю историю футбола.

- Месси, Марадона и Пеле.

- Тройка лучших российских нападающих за всю историю футбола?

- Мостовой, Аршавин, Павлюченко, Кержаков, Веретенников, Бородюк, Черенков, Блохин, Заваров, Протасов. Много футболистов, некоторых я ещё не назвал.

- Вы динамовец?

- На 70% я динамовец.

- Лучшая страна для отпуска?

- Италия, но Россию я тоже обожаю.

- Лучший способ для отдыха?

- Всё люблю! Хоть на море, хоть в горы, хоть куда ещё.

- Работать или не работать?

- Работать. Привык с детства пахать.

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- На рыбалку или на концерт?

- Смотря какой концерт. С утра на рыбалку, а вечером на концерт.

- Забить один или отдать пять?

- Отдать пять, конечно! Я же не Роналду.

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Для меня Месси. Я восхищаюсь его талантом.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Гвардиола однозначно.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Пеле или Марадона?

- Для меня Марадона был идолом.

- Россия - футбольная страна?

- Конечно, футбольная. Очень футбольная! Надо правильно заниматься с детьми, чтобы они выросли в прекрасных футболистов.