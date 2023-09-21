Ташуев подвёл итоги матча против «Оренбурга»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором воронежский клуб на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» по итогам серии 11-метровых ударов.

Специалист отметил, что доволен своей командой, так как в основном играла молодёжь.

«А пенальти это так — лотерея. Два нападающих — два промаха. Забавно. Бывает такое. Психология сыграла свою роль. Или удача», - заявил Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что воронежский клуб второй матч под руководством Сергея Ташуева завершает безголевой ничьей.