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Деограсия: «Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея, но я в это не верю»

21 Сентября 2023 • 22:27 Комментировать
Оренбург
0:0
Факел
окончен после пенальти

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвёл итоги матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором уральский клуб по итогам серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Факела»

Наставник отметил, что игра получилась равной, но у его команды было больше желания одержать победу, чего и добилась в серии пенальти.

«Это правда, что вчера мы тренировали пенальти. Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю: 11‑метровые нужно тренировать», - заявил Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Оренбург» с восемью очками в активе возглавляет группу А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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