Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвёл итоги матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором уральский клуб по итогам серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Факела»

Наставник отметил, что игра получилась равной, но у его команды было больше желания одержать победу, чего и добилась в серии пенальти.

«Это правда, что вчера мы тренировали пенальти. Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю: 11‑метровые нужно тренировать», - заявил Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Оренбург» с восемью очками в активе возглавляет группу А.