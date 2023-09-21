​6 из 8 матчей в четвёртом туре Кубка России дошли до серии пенальти

Во вторник, среду и четверг проходили матчи четвёртого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ. Любопытно, что шесть из восьми игр тура завершились вничью по итогам 90 минут и дошли до серии пенальти.

В основное время победитель был определён только в играх «Балтика» - «Крылья Советов» (победа самарцев 2:1) и «Пари НН» - «Спартак» (победа москвичей 3:0).

Отметим, что матчи следующего тура группового этапа Кубка России пройдут в начале октября – 3 и 4 числа.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.