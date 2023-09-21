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«Оренбург» и «Факел» приберегли голы на серию пенальти, хозяева били лучше

21 Сентября 2023 • 19:24 Комментировать
Оренбург
0:0
Факел
окончен после пенальти

В заключительном матче четвёртого тура кубкового Пути РПЛ «Оренбург» играл против «Факела». Команды обновили тренерские штабы и начали выдавать результат. Правда, сегодня голов пришлось ждать больше 90 минут.

Николай Титков с линии штрафной пробил в партнера, от которого мяч едва не влетел в сетку. У гостей отличный выстрел Матвея Ивахнова успел блокировать защитник. Александр Долгов у «Факела» слева ворвался в штрафную и запустил мяч над воротами. Ответ Брайана Мансильи - попадание в соперника. Ренато Гойкович в последней атаке затылком пробивал и едва не вырвал победу.

Ничья 0:0 по итогам матча, дополнительное очко команды разыграли в серии пенальти, «Оренбург» был удачливее - 4:2.

Протокол игры  
Оренбург

0:0

(пен. 4:2)

Факел
 
Ходанович АндрейПолуяхтов ВладимирГойкович РенатоХотулёв Данила  57'Гогличидзе ЛеоКапленко Кирилл  75'Титков Николай 57' (Мансилья Брайан Эсекиэль ( 57') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 78' (Вера Лукас Габриэль ( 78') Ковалёв Юрий 71' (Марин Джимми ( 71') Куэро Джастин 57' (Михайлов Ярослав ( 57') Гюрлюк Эмирджан 72' (Печенин Кирилл ( 72')
Запасные: Сиваков МихаилПерес МатиасКеняйкин АлексейАдамов АрсенОбухов ВладимирСидоров МаксимБашич Иван
Гудиев ВиталийПоярков Николай  54' 79' (Мастерной Владислав ( 79') Брызгалов СергейСуслов КириллЯколиш Антонио  32' 65' (Якимов Вячеслав ( 65') Селе Табо 73' (Долгов Александр ( 73') Ивлев АндрейБагамаев АбдулаАппаев Хызыр 65' (Черов Василий ( 65') Максимов МаксимИвахнов Матвей 46' (Магаль Руслан ( 46')
Запасные: Симонов КириллДоровских ВячеславБеленов Александр
21 сентября. Стадион "Газовик".

 

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