«Оренбург» и «Факел» приберегли голы на серию пенальти, хозяева били лучше

В заключительном матче четвёртого тура кубкового Пути РПЛ «Оренбург» играл против «Факела». Команды обновили тренерские штабы и начали выдавать результат. Правда, сегодня голов пришлось ждать больше 90 минут.
Николай Титков с линии штрафной пробил в партнера, от которого мяч едва не влетел в сетку. У гостей отличный выстрел Матвея Ивахнова успел блокировать защитник. Александр Долгов у «Факела» слева ворвался в штрафную и запустил мяч над воротами. Ответ Брайана Мансильи - попадание в соперника. Ренато Гойкович в последней атаке затылком пробивал и едва не вырвал победу.
Ничья 0:0 по итогам матча, дополнительное очко команды разыграли в серии пенальти, «Оренбург» был удачливее - 4:2.
Протокол игры
Ходанович Андрей•Полуяхтов Владимир•Гойкович Ренато•Хотулёв Данила• 57'Гогличидзе Лео•Капленко Кирилл• 75'Титков Николай57' (Мансилья Брайан Эсекиэль (57') •Воробьёв Дмитрий Дмитриевич78' (Вера Лукас Габриэль (78') •Ковалёв Юрий71' (Марин Джимми (71') •Куэро Джастин57' (Михайлов Ярослав (57') •Гюрлюк Эмирджан72' (Печенин Кирилл (72')
Гудиев Виталий•Поярков Николай 54'79' (Мастерной Владислав (79') •Брызгалов Сергей•Суслов Кирилл•Яколиш Антонио 32'65' (Якимов Вячеслав (65') •Селе Табо73' (Долгов Александр (73') •Ивлев Андрей•Багамаев Абдула•Аппаев Хызыр65' (Черов Василий (65') •Максимов Максим•Ивахнов Матвей46' (Магаль Руслан (46')
21 сентября. Стадион "Газовик".
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