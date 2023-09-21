«Оренбург» и «Факел» приберегли голы на серию пенальти, хозяева били лучше

В заключительном матче четвёртого тура кубкового Пути РПЛ «Оренбург» играл против «Факела». Команды обновили тренерские штабы и начали выдавать результат. Правда, сегодня голов пришлось ждать больше 90 минут.

Николай Титков с линии штрафной пробил в партнера, от которого мяч едва не влетел в сетку. У гостей отличный выстрел Матвея Ивахнова успел блокировать защитник. Александр Долгов у «Факела» слева ворвался в штрафную и запустил мяч над воротами. Ответ Брайана Мансильи - попадание в соперника. Ренато Гойкович в последней атаке затылком пробивал и едва не вырвал победу.

Ничья 0:0 по итогам матча, дополнительное очко команды разыграли в серии пенальти, «Оренбург» был удачливее - 4:2.