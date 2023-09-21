«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Факел
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Протокол игры
Ходанович Андрей•Полуяхтов Владимир•Гойкович Ренато•Хотулёв Данила•Гогличидзе Лео•Капленко Кирилл•Титков Николай•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Ковалёв Юрий•Куэро Джастин•Гюрлюк Эмирджан
Гудиев Виталий•Поярков Николай•Брызгалов Сергей•Суслов Кирилл•Яколиш Антонио• 32'Селе Табо•Ивлев Андрей•Багамаев Абдула•Аппаев Хызыр•Максимов Максим•Ивахнов Матвей
21 сентября. Стадион "Газовик".
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