Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Оренбург
0:0
Факел
перерыв

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Оренбург0:0Факел
Ходанович АндрейПолуяхтов ВладимирГойкович РенатоХотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоКапленко КириллТитков НиколайВоробьёв Дмитрий ДмитриевичКовалёв ЮрийКуэро ДжастинГюрлюк Эмирджан
Запасные: Сиваков МихаилМансилья Брайан ЭсекиэльПерес МатиасКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославАдамов АрсенОбухов ВладимирМарин ДжиммиСидоров МаксимБашич ИванВера Лукас ГабриэльПеченин Кирилл
Гудиев ВиталийПоярков НиколайБрызгалов СергейСуслов КириллЯколиш Антонио  32'Селе ТабоИвлев АндрейБагамаев АбдулаАппаев ХызырМаксимов МаксимИвахнов Матвей
Запасные: Черов ВасилийСимонов КириллДолгов АлександрДоровских ВячеславЯкимов ВячеславБеленов АлександрМагаль РусланМастерной Владислав
21 сентября. Стадион "Газовик".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Оренбург Оренбург
Факел Факел
0
0
2.29 3.40 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
16:45 · Кубок России
«Оренбург» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:14 · Кубок России
​Алаев высказался о времени начала матчей Кубка России
13:43 · Кубок России
Точилин оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче Кубка России
13:31 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о победе ЦСКА над «Сочи»: «Федотов всё экспериментирует с составом, а игры как не было, так и нет»
13:18 · Кубок России
Васютин: Главное, что после 0:2 переломили игру
13:12 · Кубок России
Ерохин: Забили «Ахмату» три, могли больше
13:02 · Кубок России
Бубнов выделил проблему в игре «Зенита»
13:01 · Кубок России
Круговой назвал главного героя кубкового матча с «Ахматом»
11:15 · Кубок России
Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Судьи трактовали всё в пользу «Спартака»
08:31 · Кубок России
Шалимов: «ЦСКА не хватает игроков»
20 Сентября
23:47 · Кубок России
Тарханов: «Ахмат» прибавил при Ромащенко
23:24 · Кубок России
Полузащитник «Рубина» Безруков назвал игру против «Ростова» похожей на АПЛ
23:00 · Кубок России
Рапопорт раскритиковал Ренана после победы над «Ахматом» в Кубке России 1
22:53 · Кубок России
Защитник «Сочи» Литвинов подвёл итоги матча против ЦСКА
22:52 · Кубок России
​Дьяков пояснил, почему матчи Кубка России решаются в серии пенальти
Все новости