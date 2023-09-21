​Алаев высказался о времени начала матчей Кубка России

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался по поводу времени начала матчей национального кубка.

Алаев выразил надежду на то, что в следующем сезоне клубы РПЛ не будут играть в Кубке России днём. Ранее клубы выражали недовольство ранним началом игр в будние дни.

«Мы обсуждали с клубами РПЛ инициативу о переносе игр Кубка России. Было коллективное письмо, со мной согласовывали, потом совещание проводил РФС. Все высказались, но пока возможности поменять нет. Надеюсь, что в следующем году мы не будем играть днём», - цитирует Алаева ТАСС.

Отметим, что второй год подряд для клубов РПЛ розыгрыш Кубка России начинается с группового этапа.

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона московская команда обыграла «Краснодар» по пенальти.