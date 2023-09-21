Точилин оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче Кубка России

Наставник «Сочи» Александр Точилин высказался об игре Владислава Торопа в матче четвёртого тура Кубка России.

«Наверное, ЦСКА может радоваться, что у них есть такой хороший вратарь, при этом молодой вратарь», — заявил главный тренер, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению специалиста, «Сочи» мог выиграть в основное время, если судить по числу созданных моментов.

Напомним, что ЦСКА выиграл домашний поединок в серии пенальти после ничьи со счётом 1:1. Владислав Тороп отбил два удара в послематчевой серии.