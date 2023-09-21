Васютин: Главное, что после 0:2 переломили игру

Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин прокомментировал победу в гостевом матче Кубка России над грозненским «Ахматом».

«Мне как вратарю, конечно, вообще не хочется пропускать. Но самое главное, что после 0:2 переломили игру, а в итоге, пусть и в серии пенальти, но выиграли», — рассказал вратарь в интервью «Матч ТВ». По словам Васютина, главный итог такого матча — взятые очки, которые помогут «сине-бело-голубым» пройти в следующий этап.

Напомним, что «Зенит» выиграл в серии пенальти после яркой ничьи со счётом 3:3 после 90 минут. Александр Васютин отбил два послематчевых удара, за что защитник команды Данил Круговой назвал его главным героем прошедшей встречи.