Ерохин: Забили «Ахмату» три, могли больше

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал итог гостевого матча Кубка России против «Ахмата».

«Начали матч неважно, допускали ошибки при выходе из обороны, теряли мячи и за это поплатились. Потом наладили ту игру, в которую планировали играть изначально. Забили три, могли ещё. Но, к сожалению, не реализовали, всё, что создали», — заявил капитан «Зенита» в прошедшей встрече, чьи слова приводит «Матч ТВ». Отдельно Александр оценил реакцию команды на два пропущенных гола к 15-й минуте, похвалив своих партнёров за проявленный характер.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Ахматом» в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное время. С восьмью очками «сине-бело-голубые» идут вторыми в группе Пути РПЛ после четырёх матчей.