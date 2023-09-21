Бубнов выделил проблему в игре «Зенита»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в обороне после кубкового поединка против грозненского «Ахмата» (3:3, 4:2 – по пенальти).

«Для Семака такой результат - повод для размышлений. «Зенит» много пропустил - три мяча для них, это много. Наверняка тренерский штаб и руководство сделают выводы», - приводит слова эксперта портал Sportbox.

После четырех туров петербургская команда набрала восемь баллов и занимает второе место в своей группе, отставая от лидирующей «Балтики» на одно очко.