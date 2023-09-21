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Кубок России

Круговой назвал главного героя кубкового матча с «Ахматом»

21 Сентября 2023 • 13:01 Комментировать
Ахмат
3:3
Зенит
окончен после пенальти

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой назвал главного героя матча четвёртого тура Кубка России против «Ахмата».

«Главный герой — Саша Васютин. Это — сто процентов! Он молодец — спасибо ему. Благодаря ему взяли два очка из трёх возможных вместо одного. Этот балл обязательно поможет нам в дальнейшем», — заявил Круговой в интервью «Матч ТВ». Также, подводя итоги прошедшей встречи, игрок отметил, что команда оставила много нервов после ужасного старта с двумя пропущенными голами.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ахмат» в гостевой встрече в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное время. К 15-й минуте «сине-бело-голубые» уступали 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Васютин Данил Круговой
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