Круговой назвал главного героя кубкового матча с «Ахматом»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой назвал главного героя матча четвёртого тура Кубка России против «Ахмата».

«Главный герой — Саша Васютин. Это — сто процентов! Он молодец — спасибо ему. Благодаря ему взяли два очка из трёх возможных вместо одного. Этот балл обязательно поможет нам в дальнейшем», — заявил Круговой в интервью «Матч ТВ». Также, подводя итоги прошедшей встречи, игрок отметил, что команда оставила много нервов после ужасного старта с двумя пропущенными голами.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ахмат» в гостевой встрече в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное время. К 15-й минуте «сине-бело-голубые» уступали 0:2.