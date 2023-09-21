Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Судьи трактовали всё в пользу «Спартака»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин подверг критике работу судей в поединке четвертого тура группового этапа Кубка России против московского «Спартака». Встреча завершилась поражением нижегородцев со счетом 0:3.

«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас таких эпизодов 3-4. Судьи трактовали все в пользу одной команды», - приводятся слова Трошечкина на страницах «Спорт-Экспресса».

После четырех туров «Спартак» набрал 12 баллов и лидирует в группе D. Что касается «Пари НН», то нижегородский коллектив с двумя очками находится на четвертой позиции.