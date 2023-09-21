Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «красно-синих» над «Сочи» в матче группового этапа Кубка России (1:1, по пенальти 4:2).

- На самом деле мы видим, что кубковые матчи в большинстве своём очень интересны. На групповой стадии при новом формате, когда есть право на ошибку и ты не вылетаешь в случае поражения, нет такого груза ответственности, появляется раскрепощённость. Тренеры выпускают смешанные составы, производится очень большая ротация. Выходят футболисты, которые мало играют в чемпионате, они показывают и проявляют себя в Кубке с лучшей стороны. Отсюда игра без центра поля, атакой на атаку, зачастую забивается много мячей.

Вот и в матче ЦСКА – «Сочи» получился обоюдоострый футбол, команды играли смело и комбинационно, с нацеленностью вперёд, старались быстро проходить центр поля. ЦСКА оказался чуточку мастеровитее и точнее, что и привело к его победе, хоть и в серии послематчевых пенальти. Ну а «Сочи» очень неплохо и достойно выглядел. Наверно, если так взять, ничейный результат в основное время закономерен. Но если бы забил в концовке Мелкадзе, если бы не выручил Тороп, победил бы «Сочи». После тех моментов и появилось психологическое преимущество у ЦСКА, на мой взгляд.