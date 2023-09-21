Полузащитник Алексей Евсеев начал свой футбольный путь в родном Санкт-Петербурге. Он прошёл через все ступени подготовки в системе «сине-бело-голубых» и в самом юном возрасте стал привлекаться к тренировкам с основным составом команды. Однако в злополучном для него матче с «Тереком» 21-летний футболист получил серьёзную травму, которая повлияла на развитие его карьеры. Впоследствии талантливый игрок выступал за «Урал», «Химки», «Ротор» и другие российские клубы. Сейчас он защищает цвета ивановского «Текстильщика», который тренирует Игорь Колыванов. Алексей любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о работе с Мирчей Луческу, Андрее Аршавине и ивановском футболе.
- Алексей, здравствуйте! В одном из интервью вас спросили, какой ваш самый нелюбимый вопрос от журналистов. Ваш ответ: «Не люблю, когда задают одни и те же вопросы – как прошла игра, какие эмоции». Почему вообще соглашаетесь общаться с прессой?
- Во-первых, это часть моей работы. Во-вторых, если все будут отказывать представителям прессы, то люди лишатся работы.
- Недавно вы обыграли «Новосибирск». Довольны стилем игры команды на сегодняшний день?
- Я считаю, что мы показываем хороший футбол, но нам не хватает реализации моментов. В обороне команда играет достаточно уверенно, но порой не забивает свои голы. В последних пяти матчах первый тайм мы проводили на отличном уровне, но потом игра менялась. Даже в победных разгромных встречах, как это было в противостоянии с «Форте», когда мы забили четыре мяча, явных голевых моментов было гораздо больше.
- В клубе есть футболисты, которые потенциально могут заиграть в РПЛ?
- Надо смотреть на конкретного футболиста в отдельном матче. Есть же так называемые чемпионы тренировок, у которых на занятиях всё получается, а в самих матчах они ничего не показывают. Многие думают, что игрок, рано проявивший себя, имеет почти стопроцентные шансы заиграть на высоком уровне, но это не так. У нас есть много обратных примеров. Вообще, у ряда российских игроков Второй лиги есть возможность заиграть в РПЛ или даже в Европе.
- Сейчас вы работаете с Игорем Колывановым. Раньше вы говорили, что вам нужен эмоциональный наставник, который «горит» на бровке. Игорь Владимирович подходит под ваши критерии?
- Да! Тренер должен радоваться голам, которые забивает его команда и проявлять свои эмоции. И Игорь Владимирович такой, и в «Урале» со мной работали такие же специалисты. А есть те, которые никак не реагируют на взятие ворот и воспринимают это как рядовое событие.
- Колыванов был звездой итальянского чемпионата. Он вам показывает на тренировках, как надо выполнять тот или иной элемент?
- Да, он может подсказать, если видит ошибку. Всё-таки он долго играл на самом высоком уровне.
- Вы уже играли на домашней арене «Текстильщика». Как в Иваново ходят на стадион?
- Поддержки хватает, но я же уже играл на этом стадионе, когда выступал за «Зенит-2» и за «Ротор». Здесь всегда фантастически поддерживали команду, и я надеюсь, что болельщики с каждым днём будут всё сильнее переживать и болеть за нас. Их присутствие даёт нам силы. Конечно, зрители хотят видеть хороший результат и зрелищный футбол.
- При Колыванове команда встала на рельсы атакующего стиля?
- Да, я могу так сказать. Мы стараемся играть в атаку и показывать приятный глазу футбол. Можно играть от обороны, но на дистанции такой стиль не принесёт успех. Игра в атаку - это будущее футбола.
- Мы заговорили про болельщиков. Что вы думаете про Fan ID?
- Люди много говорят об этом. Я с женой и двумя маленькими детьми пришёл в МФЦ и оформил этот документ. Процесс занял всего 20 минут, но зачем он вообще делается? Недавно болельщик одного клуба РПЛ облил пивом журналиста, а никаких санкций, судя по всему, по отношению к нему не применили. Зачем лишние трудности при посещении стадиона? С другой стороны, у меня много времени процесс оформления не занял. Нет чёткой позиции по этому поводу.
- Летом у вас были другие варианты продолжения карьеры?
- Были предложения, но сейчас нет смысла об этом говорить. Сейчас я в Иваново, а наши задачи - это сначала выйти в золото, а потом в Первую лигу.
- С вами очень хочется поговорить о музыке, так как многим ваши вкусы могут показаться необычными. Кто сейчас подбирает музыку для раздевалки?
- Сейчас, наверное, я. Прихожу пораньше и включаю музыку.
- Пока я вас ждал, до моих ушей долетел Егор Крид.
- Да, я уже рассказывал про это, но часто на мои слова негативно реагировали. Я меломан, слушаю всё подряд. «Руки вверх», «Иванушки», Егор Крид, иностранные исполнители - это всё есть в моём плейлисте. Думаю, ещё 90 процентов парней в команде слушают то же самое, что и я.
- Назовите любимые песни Крида.
- Тяжёлый вопрос. У него много хитовых песен, но чаще всего я слушаю «We gotta get love». В «Урале» с парнями могли несколько раз подряд её прослушать.
- Это из нового. А взять его ранее творчество?
- «Потрачу», «Зажигалки», «Надо ли».
- Ещё вы говорили, что вам нравится певица МакSим. Она ведь спартаковская исполнительница, а вы играли в «Зените».
- Она же сначала выпустила этот трек, а потом он стал гимном болельщиков «Спартака». Я даже помню, как клип на эту песню впервые посмотрел. МакSим - это детство, школьные дискотеки и приятные воспоминания. Я спокойно отношусь «Спартаку». Да, перед матчами с «красно-белыми», когда я играл в «Зените», чувствовался принципиальный нерв, но за пределами поля отношения совсем другие.
- Вы не думали отучиться на музыканта?
- Нет, не думал. Мне нравится петь, но я очень плохо это делаю. Есть ребята, которые очень здорово поют, но я не из их числа. Когда беру микрофон, у некоторых кровь идёт из ушей.
- Кто из футболистов хорошо поёт?
- Ваня Темников.
- Он хорошо поёт?
- Очень здорово!
- Ещё про образование. Давно вы говорили, что учитесь в университете. Удалось завершить начатое?
- Сначала я учился в институте технологии дизайна, но меня оттуда отчислили, когда уехал в «Урал». Потом я восстановился в институте Лесгафта и закончил его.
- Какая у вас специальность?
- Тренерская деятельность в футболе.
- У вашего одноклубника Горовых есть две законченные магистратуры. Зачем футболисты вообще получают высшее образование?
- Я не знаю, зачем получают диплом магистра. Мне было тяжело учиться на своём направлении, хотя оно непосредственно связано с моей профессией.
- Когда вы закончили?
- В мае этого года.
- Зачем вы это сделали?
- В будущем это поможет, так как при поступлении на обучение для тренерской лицензии надо иметь высшее образование. Хочется попробовать себя в качестве тренера.
- Коль уж заговорили про тренеров. Вы работали с Лучано Спаллетти. Что вы можете про него сказать?
- Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моём футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.
- У него возникали проблемы с коммуникацией с коллективом?
- Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть не сильно. А мог подойти и поцеловать или обнять. Я считаю, что это хорошо. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить.
- Почему он вдруг решил обратить внимание на молодых игроков «Зенита-2»?
- На игры молодёжного состава он не приходил. Летом я дебютировал за молодёжку «Зенита», потом сломал плюсневую кость. Затем сыграл пару матчей, после чего снова сломал плюсневую. Стал восстанавливаться, тренироваться, а зимой уже поехал на сборы с основным составом. С тех пор я практически всегда тренировался на сборах с основой. Думаю, ему просто порекомендовали меня, а потом я ему понравился.
- Недавно я говорил с Романом Емельяновым, который работал с Луческу. Роман сказал, что румын нравился ему как специалист. А вам?
- Я работал с ним не очень долго. В какой-то момент он просто сказал, что я ему не нужен, хотя у меня был действующий контракт. Был Луческу и был, ничего не могу о нём сказать.
- После этого разговора с Мирчей вы как раз приняли решение о том, Что пора покинуть родные края?
- Наверное, да. Именно тогда закралась такая мысль.
- Вы оказались в «Урале». У вас были другие предложения?
- Может, были, но агент мне сказал, что лучше пойти в «Урал». Даже получилось так, что я подписал контракт с «Уралом» в офисе «Зенита». Клуб мне скинул контракт на почту, в Санкт-Петербурге я его распечатал и подписал, а потом отправил обратно.
- В «Зените» вы играли с Андреем Аршавиным. Что отличает его от остальных российских игроков?
- У него есть данные: резкий, быстрый и техничный. К тому же хорошо видит поле.
- Это скорее дар?
- Думаю, да. Дар в совокупности с тренировками. В детстве я смотрел его матчи за «Арсенал», а потом сидел с ним в одной раздевалке. Это было необычно. Он хороший мужик.
- Как он относился к молодым игрокам?
- Он одинаково относился к молодым и опытным. Аршавин не пихал с первого раза за какие-то ошибки, а пытался объяснить. Только после повторения этого недочёта начинал пихать.
- Ещё вы застали Кержакова на поле. В чём его талант?
- Он потрясающий форвард, который много забивал. Талантливый футболист.
- Кержаков или Аршавин?
- Аршавин.
- А Артём Дзюба?
- Это разные игроки, их не совсем корректно сравнивать. Кержаков играл за счёт скорости, а Дзюба футболист другого плана. Он выигрывает верх, классно действует головой. Артём для своих габаритов очень техничный.
- Вы понимаете его шоу со Слуцким?
- Мне прикольно это смотреть. Тот юмор, который они там показывают, часто происходит в раздевалке. Это просто приколы, Нормальные футбольные шутки. Может быть, раньше у футболистов такого не было.
- Также вы пересекались с Халком. У него самый мощный удар, который вы видели?
- Наверное, да. Иногда казалось, что он бьёт по резиновому мячу. Думаю, если бы он в матчах сам бил чаще, то статистика была ещё лучше.
- На тренировках не было страшно?
- Бывало такое, что мяч попадал в защитников, а потом приходилось вмешиваться врачам.
- Почему Витцель так долго выступает на самом высоком уровне?
- На тренировках у него было невозможно отобрать мяч. К нему было не подобраться, шансов на успех не было. Спокойно работал с мячом, всё делал без паники.
- Доменико Кришито. Почему он вдруг так полюбил «Зенит»?
- Не знаю, честно скажу. У него всегда был один из самых высоких процентов жира в команде. Доменико мог съесть пиццу запить её колой, но ему это не мешало. Он всегда выходил на поле и пахал до конца. К тому же Кришито никогда не настраивался на игры с серьёзным лицом. Может, за границей просто другой менталитет в этом плане. Тот же Халк танцевал, Кришито постоянно смеялся, но показывал высокий уровень.
- Получается, что многие игроки могут есть не самую не самую полезную пищу и вести не самый режимный образ жизни, но при этом показывать высокий уровень?
- Да! Есть же люди, которые ведут максимально правильный образ жизни, а потом у них всё равно начинаются проблемы со здоровьем. А есть те, которые днём едят чипсы и заливают их Колой, а потом показывают высочайший уровень в спорте. Я не скажу, что это правильно. В Европе тоже есть ситуации, когда люди не соблюдают режим, но всё равно выходят и играют на высочайшем уровне. Почему так получается? Чёрт его знает.
- Вы скорее режимщик?
- С возрастом стал им. Отказался от шоколада и почти не ем сладкое. Хочется, но стараюсь себя сдерживать. Фастфуд употребляю нечасто, могу раз в месяц там появиться. До 23 лет такого не было, но сейчас ситуация изменилась.
- Перейдём к традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...
- Ожидании допуска на международную арену.
- Тройка лучших иностранных игроков, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола.
- Хави, Иньеста, Бускетс. Эта тройка творила на поле сумасшествие.
- Тройка лучших футболистов в истории РПЛ, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола?
- Мне сейчас нравятся Вендел, Клаудиньо и Барриос. Такое ощущение, что им легко и в кайф.
- «Зенит» станет чемпионом в этом году?
- Думаю, да. Команда стабильнее своих конкурентов и берёт очки там, где надо.
- Вы зенитовец?
- Я горд, что закончил академию «Зенита».
- Если играют «Зенит» и «Урал», то за кого будете болеть?
- Хороший вопрос. Больше знакомых у меня в «Урале», но слежу за этими двумя командами.
- Лучшая страна для отпуска?
- Россия.
- Лучшее место для отпуска?
- Санкт-Петербург.
- Работать или не работать?
- Работать.
- Лорак или МакSим?
- И та, и та. Но у меня больше песен МакSим.
- Флэш или большое интервью?
- Большое интервью.
- Сколько финтов в вашем арсенале?
- Сложно сказать. Ты же не планируешь финты заранее и не считаешь. В арсенале, может, 10 финтов, но используешь один или два.
- Забить один или отдать пять?
- Отдать пять.
- Лучший игрок минувшего европейского сезона?
- Холанн.
- Лучший тренер минувшего европейского сезона?
- Гвардиола.
- Лучший клуб минувшего европейского сезона?
- «Манчестер Сити».
- Месси или Роналду?
- Месси.
- Россия - футбольная страна?
- Да.
Бан пользователя