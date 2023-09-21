Полузащитник Алексей Евсеев начал свой футбольный путь в родном Санкт-Петербурге. Он прошёл через все ступени подготовки в системе «сине-бело-голубых» и в самом юном возрасте стал привлекаться к тренировкам с основным составом команды. Однако в злополучном для него матче с «Тереком» 21-летний футболист получил серьёзную травму, которая повлияла на развитие его карьеры. Впоследствии талантливый игрок выступал за «Урал», «Химки», «Ротор» и другие российские клубы. Сейчас он защищает цвета ивановского «Текстильщика», который тренирует Игорь Колыванов. Алексей любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о работе с Мирчей Луческу, Андрее Аршавине и ивановском футболе.

- Алексей, здравствуйте! В одном из интервью вас спросили, какой ваш самый нелюбимый вопрос от журналистов. Ваш ответ: «Не люблю, когда задают одни и те же вопросы – как прошла игра, какие эмоции». Почему вообще соглашаетесь общаться с прессой?

- Во-первых, это часть моей работы. Во-вторых, если все будут отказывать представителям прессы, то люди лишатся работы.

- Недавно вы обыграли «Новосибирск». Довольны стилем игры команды на сегодняшний день?

- Я считаю, что мы показываем хороший футбол, но нам не хватает реализации моментов. В обороне команда играет достаточно уверенно, но порой не забивает свои голы. В последних пяти матчах первый тайм мы проводили на отличном уровне, но потом игра менялась. Даже в победных разгромных встречах, как это было в противостоянии с «Форте», когда мы забили четыре мяча, явных голевых моментов было гораздо больше.

- В клубе есть футболисты, которые потенциально могут заиграть в РПЛ?

- Надо смотреть на конкретного футболиста в отдельном матче. Есть же так называемые чемпионы тренировок, у которых на занятиях всё получается, а в самих матчах они ничего не показывают. Многие думают, что игрок, рано проявивший себя, имеет почти стопроцентные шансы заиграть на высоком уровне, но это не так. У нас есть много обратных примеров. Вообще, у ряда российских игроков Второй лиги есть возможность заиграть в РПЛ или даже в Европе.

- Сейчас вы работаете с Игорем Колывановым. Раньше вы говорили, что вам нужен эмоциональный наставник, который «горит» на бровке. Игорь Владимирович подходит под ваши критерии?

- Да! Тренер должен радоваться голам, которые забивает его команда и проявлять свои эмоции. И Игорь Владимирович такой, и в «Урале» со мной работали такие же специалисты. А есть те, которые никак не реагируют на взятие ворот и воспринимают это как рядовое событие.

- Колыванов был звездой итальянского чемпионата. Он вам показывает на тренировках, как надо выполнять тот или иной элемент?

Реклама

- Да, он может подсказать, если видит ошибку. Всё-таки он долго играл на самом высоком уровне.

- Вы уже играли на домашней арене «Текстильщика». Как в Иваново ходят на стадион?

- Поддержки хватает, но я же уже играл на этом стадионе, когда выступал за «Зенит-2» и за «Ротор». Здесь всегда фантастически поддерживали команду, и я надеюсь, что болельщики с каждым днём будут всё сильнее переживать и болеть за нас. Их присутствие даёт нам силы. Конечно, зрители хотят видеть хороший результат и зрелищный футбол.

- При Колыванове команда встала на рельсы атакующего стиля?

- Да, я могу так сказать. Мы стараемся играть в атаку и показывать приятный глазу футбол. Можно играть от обороны, но на дистанции такой стиль не принесёт успех. Игра в атаку - это будущее футбола.

- Мы заговорили про болельщиков. Что вы думаете про Fan ID?

- Люди много говорят об этом. Я с женой и двумя маленькими детьми пришёл в МФЦ и оформил этот документ. Процесс занял всего 20 минут, но зачем он вообще делается? Недавно болельщик одного клуба РПЛ облил пивом журналиста, а никаких санкций, судя по всему, по отношению к нему не применили. Зачем лишние трудности при посещении стадиона? С другой стороны, у меня много времени процесс оформления не занял. Нет чёткой позиции по этому поводу.

- Летом у вас были другие варианты продолжения карьеры?

- Были предложения, но сейчас нет смысла об этом говорить. Сейчас я в Иваново, а наши задачи - это сначала выйти в золото, а потом в Первую лигу.

- С вами очень хочется поговорить о музыке, так как многим ваши вкусы могут показаться необычными. Кто сейчас подбирает музыку для раздевалки?

- Сейчас, наверное, я. Прихожу пораньше и включаю музыку.

- Пока я вас ждал, до моих ушей долетел Егор Крид.

Реклама

- Да, я уже рассказывал про это, но часто на мои слова негативно реагировали. Я меломан, слушаю всё подряд. «Руки вверх», «Иванушки», Егор Крид, иностранные исполнители - это всё есть в моём плейлисте. Думаю, ещё 90 процентов парней в команде слушают то же самое, что и я.

- Назовите любимые песни Крида.

- Тяжёлый вопрос. У него много хитовых песен, но чаще всего я слушаю «We gotta get love». В «Урале» с парнями могли несколько раз подряд её прослушать.

- Это из нового. А взять его ранее творчество?

- «Потрачу», «Зажигалки», «Надо ли».

- Ещё вы говорили, что вам нравится певица МакSим. Она ведь спартаковская исполнительница, а вы играли в «Зените».

- Она же сначала выпустила этот трек, а потом он стал гимном болельщиков «Спартака». Я даже помню, как клип на эту песню впервые посмотрел. МакSим - это детство, школьные дискотеки и приятные воспоминания. Я спокойно отношусь «Спартаку». Да, перед матчами с «красно-белыми», когда я играл в «Зените», чувствовался принципиальный нерв, но за пределами поля отношения совсем другие.

- Вы не думали отучиться на музыканта?

- Нет, не думал. Мне нравится петь, но я очень плохо это делаю. Есть ребята, которые очень здорово поют, но я не из их числа. Когда беру микрофон, у некоторых кровь идёт из ушей.

- Кто из футболистов хорошо поёт?

- Ваня Темников.

- Он хорошо поёт?

Реклама

- Очень здорово!

- Ещё про образование. Давно вы говорили, что учитесь в университете. Удалось завершить начатое?

- Сначала я учился в институте технологии дизайна, но меня оттуда отчислили, когда уехал в «Урал». Потом я восстановился в институте Лесгафта и закончил его.

- Какая у вас специальность?

- Тренерская деятельность в футболе.

- У вашего одноклубника Горовых есть две законченные магистратуры. Зачем футболисты вообще получают высшее образование?

- Я не знаю, зачем получают диплом магистра. Мне было тяжело учиться на своём направлении, хотя оно непосредственно связано с моей профессией.

- Когда вы закончили?

- В мае этого года.

- Зачем вы это сделали?

- В будущем это поможет, так как при поступлении на обучение для тренерской лицензии надо иметь высшее образование. Хочется попробовать себя в качестве тренера.

- Коль уж заговорили про тренеров. Вы работали с Лучано Спаллетти. Что вы можете про него сказать?

- Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моём футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.

- У него возникали проблемы с коммуникацией с коллективом?

- Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть не сильно. А мог подойти и поцеловать или обнять. Я считаю, что это хорошо. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить.

- Почему он вдруг решил обратить внимание на молодых игроков «Зенита-2»?

- На игры молодёжного состава он не приходил. Летом я дебютировал за молодёжку «Зенита», потом сломал плюсневую кость. Затем сыграл пару матчей, после чего снова сломал плюсневую. Стал восстанавливаться, тренироваться, а зимой уже поехал на сборы с основным составом. С тех пор я практически всегда тренировался на сборах с основой. Думаю, ему просто порекомендовали меня, а потом я ему понравился.

- Недавно я говорил с Романом Емельяновым, который работал с Луческу. Роман сказал, что румын нравился ему как специалист. А вам?

- Я работал с ним не очень долго. В какой-то момент он просто сказал, что я ему не нужен, хотя у меня был действующий контракт. Был Луческу и был, ничего не могу о нём сказать.

- После этого разговора с Мирчей вы как раз приняли решение о том, Что пора покинуть родные края?

- Наверное, да. Именно тогда закралась такая мысль.

- Вы оказались в «Урале». У вас были другие предложения?

- Может, были, но агент мне сказал, что лучше пойти в «Урал». Даже получилось так, что я подписал контракт с «Уралом» в офисе «Зенита». Клуб мне скинул контракт на почту, в Санкт-Петербурге я его распечатал и подписал, а потом отправил обратно.

- В «Зените» вы играли с Андреем Аршавиным. Что отличает его от остальных российских игроков?

Реклама

- У него есть данные: резкий, быстрый и техничный. К тому же хорошо видит поле.

- Это скорее дар?

- Думаю, да. Дар в совокупности с тренировками. В детстве я смотрел его матчи за «Арсенал», а потом сидел с ним в одной раздевалке. Это было необычно. Он хороший мужик.

- Как он относился к молодым игрокам?

- Он одинаково относился к молодым и опытным. Аршавин не пихал с первого раза за какие-то ошибки, а пытался объяснить. Только после повторения этого недочёта начинал пихать.

- Ещё вы застали Кержакова на поле. В чём его талант?

- Он потрясающий форвард, который много забивал. Талантливый футболист.

- Кержаков или Аршавин?

- Аршавин.

- А Артём Дзюба?

- Это разные игроки, их не совсем корректно сравнивать. Кержаков играл за счёт скорости, а Дзюба футболист другого плана. Он выигрывает верх, классно действует головой. Артём для своих габаритов очень техничный.

- Вы понимаете его шоу со Слуцким?

- Мне прикольно это смотреть. Тот юмор, который они там показывают, часто происходит в раздевалке. Это просто приколы, Нормальные футбольные шутки. Может быть, раньше у футболистов такого не было.

- Также вы пересекались с Халком. У него самый мощный удар, который вы видели?

- Наверное, да. Иногда казалось, что он бьёт по резиновому мячу. Думаю, если бы он в матчах сам бил чаще, то статистика была ещё лучше.

- На тренировках не было страшно?

- Бывало такое, что мяч попадал в защитников, а потом приходилось вмешиваться врачам.

- Почему Витцель так долго выступает на самом высоком уровне?

- На тренировках у него было невозможно отобрать мяч. К нему было не подобраться, шансов на успех не было. Спокойно работал с мячом, всё делал без паники.

- Доменико Кришито. Почему он вдруг так полюбил «Зенит»?

- Не знаю, честно скажу. У него всегда был один из самых высоких процентов жира в команде. Доменико мог съесть пиццу запить её колой, но ему это не мешало. Он всегда выходил на поле и пахал до конца. К тому же Кришито никогда не настраивался на игры с серьёзным лицом. Может, за границей просто другой менталитет в этом плане. Тот же Халк танцевал, Кришито постоянно смеялся, но показывал высокий уровень.

Реклама

- Получается, что многие игроки могут есть не самую не самую полезную пищу и вести не самый режимный образ жизни, но при этом показывать высокий уровень?

- Да! Есть же люди, которые ведут максимально правильный образ жизни, а потом у них всё равно начинаются проблемы со здоровьем. А есть те, которые днём едят чипсы и заливают их Колой, а потом показывают высочайший уровень в спорте. Я не скажу, что это правильно. В Европе тоже есть ситуации, когда люди не соблюдают режим, но всё равно выходят и играют на высочайшем уровне. Почему так получается? Чёрт его знает.

- Вы скорее режимщик?

- С возрастом стал им. Отказался от шоколада и почти не ем сладкое. Хочется, но стараюсь себя сдерживать. Фастфуд употребляю нечасто, могу раз в месяц там появиться. До 23 лет такого не было, но сейчас ситуация изменилась.

- Перейдём к традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- Ожидании допуска на международную арену.

- Тройка лучших иностранных игроков, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола.

- Хави, Иньеста, Бускетс. Эта тройка творила на поле сумасшествие.

- Тройка лучших футболистов в истории РПЛ, выступавших на вашей позиции, за всю историю футбола?

- Мне сейчас нравятся Вендел, Клаудиньо и Барриос. Такое ощущение, что им легко и в кайф.

- «Зенит» станет чемпионом в этом году?

- Думаю, да. Команда стабильнее своих конкурентов и берёт очки там, где надо.

- Вы зенитовец?

- Я горд, что закончил академию «Зенита».

- Если играют «Зенит» и «Урал», то за кого будете болеть?

- Хороший вопрос. Больше знакомых у меня в «Урале», но слежу за этими двумя командами.

- Лучшая страна для отпуска?

- Россия.

- Лучшее место для отпуска?

- Санкт-Петербург.

- Работать или не работать?

- Работать.

- Лорак или МакSим?

- И та, и та. Но у меня больше песен МакSим.

- Флэш или большое интервью?

- Большое интервью.

- Сколько финтов в вашем арсенале?

- Сложно сказать. Ты же не планируешь финты заранее и не считаешь. В арсенале, может, 10 финтов, но используешь один или два.

- Забить один или отдать пять?

- Отдать пять.

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Холанн.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Гвардиола.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Россия - футбольная страна?

- Да.