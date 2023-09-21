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Шалимов: «ЦСКА не хватает игроков»

21 Сентября 2023 • 08:31 Комментировать

Российский футбольный специалист Игорь Шалимов отреагировал на победу московского ЦСКА над «Сочи» в матче групповой стадии Кубка России.

«У ЦСКА много травм. На мой взгляд, игроков не хватает. Много игроков отдали. У них очень маленькая обойма, 12-13 игроков. А на замене сидят молодые ребята», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА – 4:2.

«Армейцы» набрали семь баллов и располагаются на первой позиции в группе А Кубка России. «Сочи» (5) идет третьим.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Шалимов
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