Тарханов: «Ахмат» прибавил при Ромащенко

Российский тренер Александр Тарханов высказался о работе Мирослава Ромащенко во главе «Ахмата» после матча Кубка России против «Зенита».

«В Грозном всегда тяжело играть, там все клубы теряют очки. «Ахмат» молодцы, при Ромащенко здорово прибавили. Посмотрим, как они будут выступать в чемпионате. Пока выводы делать сложно», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». По мнению специалиста, «Зениту» повезло в столь непростом поединке, отметив, что матч Кубка получился прекрасным для болельщиков.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче четвёртого тура Кубка России в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное время.