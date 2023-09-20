Полузащитник «Рубина» Безруков назвал игру против «Ростова» похожей на АПЛ

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подвёл итоги матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором казанский клуб по итогам серии 11-метровых ударов потерпел поражение от «Ростова».

«Две команды хотели победить, был зрелищный футбол.

Я даже во время игры и после партнерам по команде говорил, что похоже на АПЛ. Честно, такие ощущения были», - приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

«Рубин» замыкает турнирную таблицу квартета, имея в своём активе четыре очка, за два тура до конца группового этапа уступая «Ростову» четыре балла.