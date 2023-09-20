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Кубок России

Рапопорт раскритиковал Ренана после победы над «Ахматом» в Кубке России

20 Сентября 2023 • 23:00 Комментировать (1)
Ахмат
3:3
Зенит
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре Роберта Ренана в матче Кубка России против «Ахмата».

«Некоторые поэтому и не попадают в «основу», потому что играют так, как в матче с «Ахматом». Ренан в играх этого сезона уже столько «напридумывал», что дальше некуда. Поэтому в РПЛ у «Зенита» выходят на поле Сантос, Караваев, Эракович», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». По мнению эксперта, с учётом ротации «сине-бело-голубые» выступили хорошо по результату в Грозном.

Напомним, что петербургский клуб обыграл «Ахмат» в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Рапопорт Роберт Ренан
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Комментарии (1)
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Cruyff
20 Сентября 2023 в 23:18
у Зенита второй состав очень слабый как сам тренер
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