Рапопорт раскритиковал Ренана после победы над «Ахматом» в Кубке России

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре Роберта Ренана в матче Кубка России против «Ахмата».

«Некоторые поэтому и не попадают в «основу», потому что играют так, как в матче с «Ахматом». Ренан в играх этого сезона уже столько «напридумывал», что дальше некуда. Поэтому в РПЛ у «Зенита» выходят на поле Сантос, Караваев, Эракович», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». По мнению эксперта, с учётом ротации «сине-бело-голубые» выступили хорошо по результату в Грозном.

Напомним, что петербургский клуб обыграл «Ахмат» в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное время.