Защитник «Сочи» Литвинов подвёл итоги матча против ЦСКА

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался о прошедшем матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором его команда по итогам серии 11-метровых ударов уступила московскому ЦСКА.

Игрок отметил, что «Сочи» упустил победу из-за того, что не смог реализовать свои моменты.

«По игре — я благодарен команде, отдали все силы, играли всем сердцем, просто не получилось выиграть», - приводит слова Литвинова Metaratings.ru.

Подопечные Александра Точилина занимают третье место в своём квартете, однако отставание от лидирующего ЦСКА составляет два балла.