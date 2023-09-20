​Дьяков пояснил, почему матчи Кубка России решаются в серии пенальти

Все чаще и чаще матчи Фонбет Кубка России в групповом этапе решаются в серии пенальти, что смотрится несколько необычно. Виталий Дьяков, бывший защитник клуба, пояснил, что думает по этому поводу. Он считает это чистым совпадением и предлагает не пытаться разглядеть что-то большее.

- Нет такого понятия хорошо это или плохо. Как сыграли, так сыграли. В футболе ведь ничьи бывают, поэтому такой формат Кубка России придумали, что ничьи быть не может. Так сложилось, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

Действующим победителем Фонбет Кубка России является московский ЦСКА, который обыграл в финале прошлого турнира «Краснодар».