Семак - о матче с «Ахматом»: «К сожалению, в основное время не смогли победить»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ахматом» в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что основное время завершилось вничью со счётом 3:3, а по пенальти победу одержала команда с берегов Невы.

Специалист считает, что с точки зрения смотрибельности получился настоящий кубковый матч.

«К сожалению, в основное время не смогли победить, но рад, что увозим победу. Будем готовиться к следующему матчу», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В ближайшее воскресенье, 24 сентября, «Зенит» в матче девятого тура РПЛ сыграет против «Локомотива».