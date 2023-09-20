Дебютант «Ростова» Кирш подвёл итоги матча против «Рубина»

Защитник «Ростова» Илья Кирш подвёл итоги своего дебюта за команду с берегов Дона в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина».

Игрок отметил, что поединок получился тяжёлым с обоюдным количеством моментов.

«Мне кажется, они неплохо сыграли в обороне, достаточно надежно. Не дали создавать слишком много моментов. Показали достаточно качественную игру. Но мы атаковали, били. Где‑то нам не повезло», - приводит слова Кирша «Матч ТВ».

Напомним, что 18-летний футболист арендован у питерского «Зенита» до конца нынешнего сезона с опцией выкупа.