Булыкин: «Зенит» мог не исправить ситуацию в игре с «Ахматом», если бы расслабился ещё больше

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче четвёртого тура Кубка России, в котором «Зенит» одолел «Ахмат».

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказался коллектив из Санкт-Петербурга.

«Удивительно было, как в начале матча «Ахмат» забил два мяча. Но «Зенит» — молодцы, показали. Хотя, если бы «Зенит» расслабился еще больше, то мог и не исправить ситуацию в этой встрече», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

После четырех туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав восемь очков. В следующем туре Кубка России «сине-бело-голубые» сыграют с калининградской «Балтикой». Напомним, в прошлой игре подопечные Сергея Игнашевича оказались сильнее «Зенита» (1:0).