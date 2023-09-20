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Николай Заболотный: «Судя по результатам «Сочи», отставка Хохлова не была для нас секретом» эксклюзив

20 Сентября 2023 • 20:41 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Сочи
окончен после пенальти

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от ЦСКА по пенальти в матче Кубка России.

- Какие впечатления от кубкового матча с ЦСКА?

- Игра была нормальная. Во втором тайме мы немного подсели – соперник поджал. Но по созданным моментам плюс-минус игра получилась ничейная. В любом случае нам обидно проигрывать.

- Как прокомментируете серию пенальти, в которой участвовал ваш сменщик Никита Гойло? Были шансы ее вытащить?

- Ну а что тут комментировать? Так получилось, что мы проиграли. Могли и выиграть, но так сложилось. В какой-то степени пенальти - это лотерея.

- Как восприняли отставку Дмитрия Хохлова?

- Судя по результатам команды, это ни для кого не было секретом. У нас шли неудачи, поэтому отставку восприняли спокойно.

- Когда узнали о смене на тренерском мостике? Это было сразу после матча со «Спартаком»?

- На следующий день узнали.

- Дмитрий Хохлов сам об этом сказали, или команде это объявили?

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- Он сам попрощался с командой, сказал всем спасибо.

- Александр Точилин, который сменил Дмитрия Хохлова, это не новый человек для команды. Видите в этом плюс?

- Естественно. Его мы знаем давно. Пока у нас нет больших изменений, но прошло всего три дня, да и серьезных тренировок еще не было. Только восстановительное занятие и сразу предыгровое.

- После матча со «Спартаком» Георгий Мелкадзе сказал, что в команде нет лидера, и это мешает. Как это прокомментируете?

- Не слышал, чтобы он так говорил. Но если сказал, наверное, ему виднее.

- А вы так не считаете?

- Может, в какой-то степени. Просто когда нет результата, мы пытаемся что-то найти, что нам мешает.

- Кто из ребят мог бы взять функции лидера на себя?

- У нас в этом плане все нормально, и не стоит искать здесь какой-то подтекст.

- Как оцениваете кубковые перспективы «Сочи»? Пока ваша команда идет на третьем месте в группе.

- Осталось два тура – два домашних матча с «Факелом» и «Оренбургом». Побеждаем и выходим дальше. Вот и все перспективы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Николай Заболотный Сочи
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