Вратарь «Сочи» Николай Заболотный в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от ЦСКА по пенальти в матче Кубка России.
- Какие впечатления от кубкового матча с ЦСКА?
- Игра была нормальная. Во втором тайме мы немного подсели – соперник поджал. Но по созданным моментам плюс-минус игра получилась ничейная. В любом случае нам обидно проигрывать.
- Как прокомментируете серию пенальти, в которой участвовал ваш сменщик Никита Гойло? Были шансы ее вытащить?
- Ну а что тут комментировать? Так получилось, что мы проиграли. Могли и выиграть, но так сложилось. В какой-то степени пенальти - это лотерея.
- Как восприняли отставку Дмитрия Хохлова?
- Судя по результатам команды, это ни для кого не было секретом. У нас шли неудачи, поэтому отставку восприняли спокойно.
- Когда узнали о смене на тренерском мостике? Это было сразу после матча со «Спартаком»?
- На следующий день узнали.
- Дмитрий Хохлов сам об этом сказали, или команде это объявили?
- Он сам попрощался с командой, сказал всем спасибо.
- Александр Точилин, который сменил Дмитрия Хохлова, это не новый человек для команды. Видите в этом плюс?
- Естественно. Его мы знаем давно. Пока у нас нет больших изменений, но прошло всего три дня, да и серьезных тренировок еще не было. Только восстановительное занятие и сразу предыгровое.
- После матча со «Спартаком» Георгий Мелкадзе сказал, что в команде нет лидера, и это мешает. Как это прокомментируете?
- Не слышал, чтобы он так говорил. Но если сказал, наверное, ему виднее.
- А вы так не считаете?
- Может, в какой-то степени. Просто когда нет результата, мы пытаемся что-то найти, что нам мешает.
- Кто из ребят мог бы взять функции лидера на себя?
- У нас в этом плане все нормально, и не стоит искать здесь какой-то подтекст.
- Как оцениваете кубковые перспективы «Сочи»? Пока ваша команда идет на третьем месте в группе.
- Осталось два тура – два домашних матча с «Факелом» и «Оренбургом». Побеждаем и выходим дальше. Вот и все перспективы.
Елена Григорьевская
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