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Карпин: «Мелёхин здесь в раздевалке, пришёл уже в сознание»

20 Сентября 2023 • 20:36 Комментировать
Рубин
1:1
Ростов
окончен после пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин  дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Два очка по такой игре с таким качеством в исполнении ваших футболистов. Вы считаете это успехом?

- Нормально. Что значит «успехом»?

- Насколько довольны тем, что футболисты по ходу матча показывали? Казалось, что «Рубин» первым номером играл, и моментов у казанцев было поболее.

- Да нет, в первом тайме как раз наоборот. По мне, первый тайм полностью остался за нами. Не вспомню моменты в первом тайме. Во втором - да. В первом - нет.

- Что случилось с игроком вашей команды [Виктором Мелёхиным], который, судя по всему, потерял сознание. Насколько понимаю, его увезли на скорой.

- Он здесь в раздевалке. Пришел уже в сознание. Ушиб вроде. Там трудно было увидеть, что конкретно случилось. В висок локтем, не знаю чем задели, он потерял сознание.

- Про серию пенальти хочу спросить. Это личный успех Никиты Медведева, который психологически переиграл футболистов «Рубина»? Практически каждый удар угадал направление.

- Наверное, не знаю. Не ко мне вопрос, меня там не было, наверное, надо у Никиты спросить или у футболистов «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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