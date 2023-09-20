Рахимов: «Может быть, и потеряли два очка»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Есть ощущение, что сегодня «Рубин» два очка не добрал. Это так?

- Можно по-разному говорить. Если взять второй тайм, да и в первом тайме после пропущенного мяча у нас были хорошие моменты, их надо было реализовывать. К сожалению, не забили во втором тайме, ребятам сделали поправку на определенные моменты и стали играть с определенным преимуществом, забили гол хороший в быстрой атаке. Было еще 2-3 эпизода неплохих, забили незасчитанный мяч, когда определили положение вне игры. Можно сказать так, что если брать в совокупности эти моменты, так бывает. Может быть, и потеряли.

- В серии пенальти не хочется выделять персоналии, не стоит никого обвинять?

- Вообще никого не стоит обвинять, потому что мы прекрасно понимаем, что пенальти - это лотерея. Кто лучше исполнит, тот и победит, поэтому я не думаю, что здесь нужно давать оценку по пенальти.

- «Рубин» после сыгранных сегодня матчей на последнем месте в четверке. Значит ли это, что в оставшихся играх основной состав не будет выходить против оставшихся соперников?

- Мы будем отталкиваться от того, когда эти игры в чемпионате. Если посмотрите в календарь, у нас 30-го матч чемпионата, а уже третьего на выезде в Екатеринбурге, поэтому будем исходить из того, кто будет более-менее готов, кому нужна будет пауза, поэтому пока не могу сказать, какой состав будет в Екатеринбурге.