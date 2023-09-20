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Семак: «Надо было пользоваться теми моментами, которые у нас были»

20 Сентября 2023 • 19:48 Комментировать
Ахмат
3:3
Зенит
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак  дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Во втором тайме «Зенит» был похож на «Ахмат» образца второй половины первого тайма. Вы выходили именно по счету играть, или это психология?

- Да нет, по счету никто не выходил играть. Это спорт - одна команда выигрывает, вторая - проигрывает. Надо догонять. Стараются и рискуют. Я думаю, выйди там Ерохин один на один - 4:2. Надо было пользоваться теми моментами, которые у нас были, и команда бы раскрылась. Это спорт, невозможно всю игру доминировать или всех обыгрывать всегда. Это абсолютно нормально. В течение всего матча одна команда лучше смотрится, потом другая лучше, ничего в этом плохого нет. Моментов особо опасных не так и много было у наших ворот, но многие из них закончились пропущенными мячами, что не может не настораживать. Для нас это пища для информации, это возможность для тех ребят, которые играют меньше, проявить себя. Сделаем выводы.

- 0:2 на 14-й минуте - какие у вас были мысли?

- Два удара - два мяча, такие матчи бывают. Много матчей мы пережили, и таких, и были еще более обидные, и поражения, и пропущенные мячи. Бывает такое, что делать? Когда у одной команды все залетает, а у другой ничего не получается.  С другой стороны встряхнулись, начали создавать моменты и забивать, много создавать. Игра как игра.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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