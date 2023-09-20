Ромащенко: «Очень положительные эмоции, несмотря на то, что мы по пенальти уступили»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Тяжелый эмоциональный матч. Какие впечатления?

- Мне кажется, все кубковые матчи такие, во всех странах и в России в том числе, которые непредсказуемы. В них преобладают непредсказуемость и характер. То, что мы с вами перед игрой говорили, предполагали, так оно и случилось. Очень положительные эмоции, несмотря на то, что мы по пенальти уступили, тем не менее, мы остаемся в игре, мы заработали одно очко. Сегодня мне кажется, что обе команды были достойны победы.

- Начало очень хорошее, потом до конца первого тайма не очень хорошо ваша команда смотрелась. Что сломалось в вашей структуре?

- Первое - мы сами, это психология. Здесь нужно говорить откровенно, это очевидные вещи. Мы начали позволять себе небольшие вольности, но нельзя и не отметить «Зенит», который подсобрался, включил скорости. Соответственно, нам стало немножко сложнее. Поэтому здесь и наши ошибки, и заслуга «Зенита». Тем не менее, мы в перерыве указали на какие-то нюансы, которые нам нужно было исправить. Второй тайм - считаю, что уже был более-менее не только равным, но и с хорошими шансами с нашей стороны, если говорить про «Ахмат». Поэтому стоит поблагодарить команду. Сейчас мы об этом в раздевалке им сказали, что очень важно, что они нас слышат и реагируют.