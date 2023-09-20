«Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти и возглавил группу

«Рубин» не смог уйти с последнего места в группе Кубка России. Казанцы играли чуть острее, но первыми пропустили от «Ростова». После перерыва «Рубин» счёт сравнял, но в серии пенальти точнее оказались южане.

В среду продолжились матчи четвёртого тура группового этапа Кубка России. В Казани «Рубин» в матче с «Ростовом» пытался выбраться с последнего места группы В, для этого хозяевам надо было побеждать. В свою очередь клуб с берегов Дона мог возглавить таблицу, для этого подопечным Валерия Карпина надо было не проиграть в основное время.

Команды старались начать матч на встречных курсах. Чуть активнее были хозяева, но и гости старались создавать подходы к воротам соперника. Правда, долгое время из этих попыток ничего путного не получалось ни у той, ни у другой команды. Вратари до поры до времени в общем-то скучали.

На 28-й минуте неожиданно «Ростов» счёт открыл. Игнатов с фланга сместился в центр, вошёл в штрафную и из-под защитника пробил в дальний нижний угол. Пожалуй, лучше дебютировать в основном составе 18-летний защитник и не мог. «Ростов» не стал запираться и пытался и дальше совершать подходы к воротам соперника.

У «Рубина» активен был Кузнецов. За пять минут до перерыва он едва не сравнял счёт. Полузащитник ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника и бил в ближний угол, но гостей спасла штанга. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Уже в дебюте второй половины казанцы счёт сравняли. Чумич по флангу убежал от соперника и уже от лицевой прострелил на дальнюю штангу, куда вбежал Апшацев и в падении мощным ударом пробил в цель. После этого характер игры не слишком изменился. «Рубин» продолжал больше владеть мячом, но «Ростов» грамотно оборонялся. В итоге подходы к воротам что той, что другой команды были совсем не острыми.

В середине тайма у «Ростова» на поле вышли игроки основы, что намекало на желание гостей всё же вырвать победу. Уткин и Глебов сразу оживили игру и добавили конструктива атакам донской команды. Правда, опять же к опасным моментам это не приводило. В свою очередь у «Рубина» вышел Ранджелович, который тоже постарался своей активностью что-то создать у ворот соперника, но из этого тоже получалось немного.

В конце матча команды обменялись опасными ударами со второго этажа. Сначала после заброса Уткина Голенков бил головой, но Янович в падении парировал этот удар. В ответ Коновалов навесил со штрафного, а Даку послал футбольный снаряд со второго этажа рядом со штангой. Затем Игнатов мог оформить дубль. После прострела Голенкова защитник расстреливал ворота с угла вратарской, но Янович в падении ногой вновь спас ворота. В ответ Даку забил, но судья отменил гол из-за офсайда.

В итоге основное время завершилось миром, и всё решала серия пенальти. Первый удар был за хозяева, но Рахмоналиев в створ не попал. Тугарев же в ответ открыл счёт в серии. Следом забили Вуячич и Голенков, Коновалов и Щетинин. Удар же Дрезгича парировал Медведев. Точку же в серии и в матче поставил Игнатов. Таким образом, «Ростов» возглавил группу, а «Рубин» так и остался последним.

В следующем туре «Ростов» отправится в гости к «Локомотиву», а «Рубин» поедет к «Уралу». Эти матчи пройдут через две недели, пока же на повестке дня для команд Премьер-лига. В ближайшем туре «Ростов» примет ЦСКА, а «Рубин» поедет в гости к «Факелу».

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