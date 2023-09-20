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Каждый из четырёх матчей среды в Кубке России завершился серией пенальти

20 Сентября 2023 • 19:26 Комментировать
Оренбург
...
Факел
Через 20 ч. 1 мин.

Каждый из сегодняшних четырёх матчей Кубка России на стадии группового раунда завершился серией послематчевых 11-метровых ударов.

Напомним, что в 15:00 в Екатеринбурге встречались «Урал» и «Локомотив» (0:0), а в Москве – ЦСКА и «Сочи» (1:1). В обоих матчах победу в серии пенальти со счётом 4:2 одержали хозяева.

В 17:00 свои поединки начали «Ахмат» и «Зенит», а также «Рубин» и «Ростов». Что любопытно, в Грозном питерцы одержали победу тоже со счётом 4:2, как и ростовчане на выезде над казанцами.

Завтра, 21 сентября «Факел» и «Оренбург» сыграют последний матч четвёртого тура группового этапа.

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