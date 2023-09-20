Дубль Сергеева, гол Кассьерры и два спасения от Васютина: «Зенит» обыграл «Ахмат» в весёлом матче по пенальти

Через три недели после поражения в гостях от «Балтики» «Зениту» предстоял другой выездной кубковый матч – с «Ахматом».

За минувшую пятилетку «Зенит» одержал победу во всех розыгрышах чемпионата России, но Кубок России выиграл лишь один раз – в 2020 году. Кажется, тренерский штаб и руководство «сине-бело-голубых» устраивает господство в РПЛ без гегемонии в Кубке, который считается ими второстепенным турниром.

С прошлого сезона этот «второстепенный турнир» стал занимать гораздо большую процентную долю в общем числе матчей клубов Премьер-лиги. Понятно, что это открывает большие возможности тренерам для ротации, и тот же Сергей Семак пользуется ей в полной мере, давая поиграть в Кубке многим «лавочникам».

Традиционно не совсем основной состав вышел у питерцев на очередной кубковый матч. И попали гости в Грозном под холодный душ от «Ахмата» в дебюте встречи. Разящие удары в левый нижний угол Ковачева и Олейникова принесли «Ахмату» преимущество в два мяча и заставили Семака оперативно реагировать.

Выпустив на замену Кассьерру вместо Васильева, наставник питерцев добавил число атакующих футболистов в своей команде и перевернул игру. Но прежде чем «Зенит» стал забивать, в его штрафной ещё возникла парочка тревожных ситуаций. Харин там не добился ничего из неудобной позиции, а Конате не смог обработать мяч после наброса Ковачева.

Что касается Кассьерры, то он начал дельно оправдывать своё появление на поле на 27-й минуте. Сергеев получил мяч от Матео и с линии штрафной покатил мяч в левый угол (2:1). Кассьерра продолжил выполнять роль подносчика снарядов и вскоре отдал передачу влево на Кругового, однако тот пробил прямо в Опарина.

По истечении получаса игры Сергеев сказал своё второе веское слово, вонзив мяч в правую девятку с помощью ассиста от Коваленко (2:2). Далее Кассьерра и Сергеев один за другим не смогли справиться с Опариным в центре чужой штрафной. Вскоре Сутормин пробил справа, а Кассьерра пяткой пытался подправить сферу в левый угол, но немного не попал.

Впрочем, колумбийский нападающий «Зенита» не расстраивался и на 42-й минуте уже окончательно дозрел до забитого гола. Круговой выполнил подачу с правого фланга, и Кассьерра головой подкорректировал мяч в дальний угол. Таким образом, питерцы на классе превратили счёт 2:0 в 2:3 к концу первого тайма.

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Сразу после перерыва Ерохин загубил выход один на один, пробив обводящим ударом правее створа. Харин быстро ответил попыткой из-за пределов штрафной площади – Васютин не без проблем справился. Новый обмен моментами случился в районе 65-й минуты. Камило после штрафного попал в штангу, а Сергеев в перспективной ситуации увяз среди защитников «Ахмата».

В то время воспитанник в том числе «Зенита» Ильин уже был выпущен на замену Ромащенко. Защитники гостей не смогли достойно ему противодействовать на 69-й минуте. Харин навесил от левой границы штрафной площади, а Ильин поразил цель со второго этажа, оставив не у дел Алипа и не только (3:3).

В оставшееся время удар Кассьерры из пределов штрафной был заблокирован, из-под перекладины мяч после удара Бериши потащил Васютин, а Быстров получил красную карточку за фол формата последней надежды против Изидора. Клаудиньо и Дуглас Сантос не попали в створ дальними ударами. Круговой решил добавить в сетку мяч, отскочивший от рекламного щита, и получил жёлтую карточку.

В итоге победитель определялся в серии пенальти. Кассьерра забил в левый угол (0:1 – здесь и далее счёт по пенальти). Ильин пробил туда же, однако Васютин перевёл мяч в крестовину (0:1). Изидор мощно отличился по центру (0:2). Тодорович пробил в правый угол, и после двойного рикошета – от рук Васютина и штанги – сфера всё-таки оказалась в сетке (1:2).

Ду Кейрос пробил в правую часть створа – отразил Опарин (1:2). Харин забил в левую половину ворот (2:2). Ренан вонзил мяч под перекладину (2:3). Даниэл Жуниор взял хитрый разбег, и Васютин отразил его удар ногами (2:3). Кассьерра отправил мяч в правый угол (2:4).

В итоге победитель определялся в серии пенальти. Кассьерра забил в левый угол (0:1 – здесь и далее счёт по пенальти). Ильин пробил туда же, однако Васютин перевёл мяч в крестовину (0:1). Изидор мощно отличился по центру (0:2). Тодорович пробил в правый угол, и после двойного рикошета – от рук Васютина и штанги – сфера всё-таки оказалась в сетке (1:2).

Ду Кейрос пробил в правую часть створа – отразил Опарин (1:2). Харин забил в левую половину ворот (2:2). Ренан вонзил мяч под перекладину (2:3). Даниэл Жуниор взял хитрый разбег, и Васютин отразил его удар ногами (2:3). Кассьерра отправил мяч в правый угол (2:4). «Зенит» выиграл серию пенальти и набрал два очка, тогда как «Ахмату» достался один балл.

Кирилл Иванцов