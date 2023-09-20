Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопросы о лидере и планах команды.

- Вам проще возглавить «Сочи», чем если бы пришел кто-то со стороны, ведь тогда требовалось бы время на то, чтобы влиться в команду. Согласны?

- Мне однозначно, проще, потому что я знаю состояние и возможности каждого футболиста.

- Георгий Мелкадзе сказал, что в команде нет лидера, и это доставляет проблемы. Согласны с этим?

- Мне бы хотелось, чтобы как раз Мелкадзе и стал лидером. Если он считает, что лидера нет, значит, он должен взять на себя его функции.

- А, допустим, Нобоа, почему не берет на себя эту роль, он ведь опытный футболист?

- Каждый игрок должен являться лидером. Кристиан является лидером на поле, но и за полем кто-то должен взять на себя эту роль. Чем больше в команде будет таких людей, тем больше вероятность повторения того результата, который был пару сезонов назад.

- Насколько вероятно повторение того результата в нынешнем сезоне?

- Давайте будет плясать от печки. На сегодняшний момент у нас немного другие задачи. А дальше посмотрим. Не сыграна еще половина сезона. Думаю, все реально.

- А другие задачи – это какие?

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- В первую очередь – побеждать.

- Вы сказали, что когда пришли, то встряхнули команду. Каким образом?

- Пусть это будет моим секретом. Все сотрудники, которые работают, прикладывали к этому максимальные усилия.

- Кто-то еще может усилить ваш тренерский штаб?

- Может кто-то и придет.

Елена Григорьевская