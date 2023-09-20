Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после поражения в кубковом матче от ЦСКА в серии пенальти, рассказал о том, что будет менять в команде, чтобы улучшить ее результаты.

- Какие проблемы вы, прежде всего, будете решать как главный тренер?

- Сейчас мне надо восстановить команду к следующему матчу. А весь план изменений я сейчас не готов рассказывать. Задача у меня одна, чтобы «Сочи» с таким же настроем как сегодня, вышел на следующий матч и показал еще лучший футбол, чем сегодня.

- Какие-то коррективы вы все равно планируете вносить?

- Для начала нам надо понять, кто жив–здоров после этой игры, и кто сможет нам помочь в следующем матче. А уже потом стратегически думать, кто и как будет играть, и за счет чего мы будем побеждать.

- Ваша стратегия наверняка как-то отличается, от той, что была у Дмитрия Хохлова?

- Нет. У нас общее понимание. Есть, конечно, какие-то моменты, на которые он смотрит со своей колокольни, а я со своей.

- Когда вы принимали команду, какие конкретные цели ставило перед вами руководство клуба?

- Не совсем правильно говорить о том, что я принимал команду. Задача была – чуть-чуть встряхнуть команду. Надеюсь, мне это удалось. Но на эмоциях можно провести один–два матча, а чтобы побеждать регулярно, надо проделать определенную работу.

- Вы проводили с футболистами индивидуальные беседы?

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- Конечно. Это обязательно.

- Есть у ребят проблемы с психологией?

- Судя по сегодняшней игре, все нормально.