Ильин забил третий мяч в ворота «Зенита»

В кубковом матче «Ахмат» - «Зенит» ещё ничего не понятно. Грозненцы быстро обеспечили себе задел в два мяча, но на перерыв ушли, проигрывая сопернику. На экваторе второго тайма команда Мирослава Ромащенко провела голевую атаку. Евгений Харин прорвался в штрафную слева и почти от лицевой линии набросил мяч к воротам, а там неприкрытый Владимир Ильин головой метров с пяти вогнал мяч в сетку рикошетом от левой штанги. Счет стал 3:3. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.