​Точилин: «Отставка Хохлова стала для команды холодным душем»

Новый рулевой «Сочи» Александр Точилин рассказал о том, как команда отреагировала на отставку Дмитрия Хохлова.

Напомним, что Хохлов покинул должность главного тренера «Сочи» на следующий день после поражения от «Спартака» в Премьер-лиге (0:1).

«Неожиданно для нас. Результат был для нас нехороший, но все вместе за него отвечали. Было трудно команду встряхнуть, потому что для них тоже стало холодным душем. Он приехал на базу и объявил, что принял такое решение, он надеется, что это придаст толчок команде», - цитирует Точилина ТАСС.

В первом матче после отставки Дмитрия Хохлова «Сочи» проиграл ЦСКА в матче четвёртого тура группового этапа по пенальти. Теперь Александр Точилин будет готовить команду к гостевой игре Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Команды сыграют в воскресенье, 23 сентября.