«Рубин» сравнял счёт в начале второго тайма матча с «Ростовом»

«Рубин» проиграл «Ростову» первый тайм домашнего кубкового матча, не сумев ничего ответить на прорыв Германа Игнатова в штрафную. Но как только возобновился поединок, команда Рашида Рахимова восстановила паритет. Никола Чумич убежал к лицевой линии и оттуда доставил мяч к воротам, а вышедший на замену Марат Апшацев переправил его в пустую часть ворот противника.

Счет сравнялся, 1:1. Голы еще будут, ведь в случае ничейного результата соперники будут бить пенальти. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.