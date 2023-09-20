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Кубок России

Нобоа: «Отставка Хохлова? Футболисты ничего не решают по поводу тренера» эксклюзив

20 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Сочи
окончен после пенальти

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении по пенальти в матче Кубка России с ЦСКА.

- Сегодня у «Сочи» были хорошие шансы на победу. Почему не получилось дожать ЦСКА?

- Сегодня мы играли хорошо, особенно в первом тайме. Мы немного изменили свою игру, стали действовать по-другому.

- Что скажете о серии пенальти?

- Это удача. Каждый игрок может пробить по-разному, и вратарь может отразить любой мяч, поэтому сложно угадать, как все получится. К сожалению, сегодня мы снова проиграли.

- Как оцениваете перспективы вашей команды в Кубке России?

- Мы стараемся. У нас впереди еще два матча в группе. Шансы на выход в следующую стадию не потеряны.

- Как вы восприняли отставку Дмитрия Хохлова после матча со «Спартаком»?

- Все хорошо. Мы находились в непростой ситуации. Футболисты ничего не решают по поводу тренера. Можем только работать на тренировках.

- Отставка Дмитрия Хохлова напрашивалась, как считаете?

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- Не могу сказать.

- С Точилиным будет лучше?

- Посмотрим. Следующие игры это покажут.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи
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